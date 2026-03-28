Durante il vertice dei ministri degli Esteri del G7, si sono verificati scambi accesi tra il rappresentante europeo e il collega statunitense riguardo alla guerra in Ucraina. La discussione si è concentrata principalmente sulla strategia da adottare nei confronti della Russia, evidenziando divergenze tra le due parti sulle modalità di gestione del conflitto.

Il vertice dei ministri degli Esteri del G7 si è trasformato in un confronto diretto tra Stati Uniti ed Europa sulla gestione della guerra in Ucraina e, soprattutto, sulla strategia da adottare nei confronti della Russia. A far emergere le divergenze è stato uno scambio acceso tra l’Alto rappresentante Ue Kaja Kallas e il segretario di Stato americano Marco Rubio, segno di una tensione crescente all’interno del fronte occidentale. Secondo quanto riportato da Axios, il confronto è avvenuto a margine dei lavori del G7 e ha messo in luce una frattura politica sempre più evidente: da una parte l’Europa che chiede maggiore fermezza, dall’altra gli Stati Uniti che rivendicano il proprio approccio graduale e pragmatico. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - G7, scontro tra Kallas e Rubio sulla Russia: tensione tra Europa e Usa sulla linea contro Mosca

Articoli correlati

G7, Rubio in Francia: “Non sono qui per rendere felici gli alleati”. Tensioni tra Usa e partner Nato sulla guerra all’IranAlla vigilia del vertice del G7 in Francia, il segretario di Stato americano Marco Rubio ha chiarito il tono della posizione statunitense, segnando...

Ucraina, Axios: duro confronto tra Kallas e Rubio al G7ROMA, 28 MAR – Duro scambio di battute, ieri al vertice dei ministri del G7, tra l’Alto rappresentante Ue Kaja Kallas e il segretario di Stato Usa...

Altri aggiornamenti su G7 scontro tra Kallas e Rubio sulla...

Temi più discussi: G7 ministri degli Esteri a Parigi, i partecipanti e i temi in agenda; Il G7 metterà in sicurezza lo Stretto di Hormuz solo dopo la guerra, Tajani: Contribuiremo a ogni sforzo; Kallas al G7: Mosca aiuta Teheran a colpire obiettivi USA in Medio Oriente.

Axios, duro confronto sulla Russia tra Kallas e Rubio al G7(ANSA) - ROMA, 28 MAR - Duro scambio di battute, ieri al vertice dei ministri del G7, tra l'Alto rappresentante Ue Kaja Kallas e il segretario di Stato Usa Marco Rubio. Lo riporta Axios. Kallas ha fat ... msn.com

Guerra Ucraina Russia, Axios: Duro confronto sulla Russia tra Kallas e Rubio al G7. LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, Axios: 'Duro confronto sulla Russia tra Kallas e Rubio al G7'. LIVE ... tg24.sky.it

VOLANO STRACCI AL VERTICE DEI MINISTRI DEL G7 TRA L’ALTO RAPPRESENTANTE UE, KAJA KALLAS, E... x.com

KALLAS: La Russia sta cercando di portare al tavolo delle trattative quei territori che non è riuscita a conquistare militarmente in 12 anni. È la tattica russa nei negoziati: rivendicano qualcosa che non è mai stato loro. Questa è una trappola in cui non dobbiamo - facebook.com facebook