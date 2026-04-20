Si rompe la rete di protezione del circo la tigre ne approfitta e fa un balzo verso il pubblico | scoppia il panico spettatori in fuga – VIDEO

Da ilfattoquotidiano.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante uno spettacolo di circo, la rete di protezione di una tigre si è rotta, permettendo all’animale di saltare verso il pubblico. La scena ha causato panico tra gli spettatori, che sono corsi a mettersi in salvo. L’incidente si è verificato in pochi secondi, interrompendo la rappresentazione prevista con luci e musica. Un video ha documentato il momento di tensione e fuga generale.

Doveva essere uno spettacolo per famiglie, tra luci, musica e numeri da applauso. Si è trasformato in pochi secondi in una scena di paura collettiva, con il pubblico costretto a indietreggiare e fuggire. È successo in Russia, al Circo Dovgaluk, dove una tigre è sfuggita al controllo dei domatori durante un’esibizione ed è arrivata a pochi metri dagli spettatori. Secondo le ricostruzioni, l’incidente si è verificato quando la rete di protezione che separava il pubblico dalle tre tigri in scena ha improvvisamente ceduto. Alcuni video diffusi online mostrano il momento in cui la struttura metallica che sosteneva la barriera collassa, lasciando scoperta l’area tra pista e spalti.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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