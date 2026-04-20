Si rompe la rete di protezione del circo la tigre ne approfitta e fa un balzo verso il pubblico | scoppia il panico spettatori in fuga – VIDEO

Durante uno spettacolo di circo, la rete di protezione di una tigre si è rotta, permettendo all’animale di saltare verso il pubblico. La scena ha causato panico tra gli spettatori, che sono corsi a mettersi in salvo. L’incidente si è verificato in pochi secondi, interrompendo la rappresentazione prevista con luci e musica. Un video ha documentato il momento di tensione e fuga generale.

Doveva essere uno spettacolo per famiglie, tra luci, musica e numeri da applauso. Si è trasformato in pochi secondi in una scena di paura collettiva, con il pubblico costretto a indietreggiare e fuggire. È successo in Russia, al Circo Dovgaluk, dove una tigre è sfuggita al controllo dei domatori durante un’esibizione ed è arrivata a pochi metri dagli spettatori. Secondo le ricostruzioni, l’incidente si è verificato quando la rete di protezione che separava il pubblico dalle tre tigri in scena ha improvvisamente ceduto. Alcuni video diffusi online mostrano il momento in cui la struttura metallica che sosteneva la barriera collassa, lasciando scoperta l’area tra pista e spalti.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Si rompe la rete di protezione del circo, la tigre ne approfitta e fa un balzo verso il pubblico: scoppia il panico, spettatori in fuga – VIDEO Notizie correlate L’abito della ballerina s’infiamma mentre danza con il fuoco: scoppia il panico tra il pubblico, lei reagisce così e si salva- VIDEOMomenti di terrore al Nantong Forest Safari Park, dove una ballerina è stata improvvisamente avvolta dalle fiamme durante una tradizionale danza del... Dieci minuti di Schlein e poi la fuga: neanche Cacciari ce la fa, si alza e se ne va (video)Alla kermesse del Pd a Milano il filosofo veneziano non regge l’intervento della segretaria: il «minestrone» progressista? “Grazie ma no grazie”... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Si rompe la condotta idrica ed è il disastro in un'abitazione: Comune trascinato in tribunale; THE VIEW - Governare l’energia distribuita con il digitale; Porto Mantovano, viabilità modificata in centro per lavori alla rete idrica; Tartarini (Gaia): Sostituiremo i tubi usurati. Auto di cortesia per disabili. Nasce la prima rete nazionaleQuando la nostra auto si rompe, ci innervosiamo, ci riorganizziamo, chiediamo un passaggio. Spesso, una vettura di cortesia risolve il problema in poche ore. Ma cosa accade quando l’unica auto che ... huffingtonpost.it L’Italia è piena di idee, talento, imprese brillanti. Eppure qualcosa si rompe spesso prima del salto. @mauroporcini al BSMT ha analizzato il limite strutturale che impedisce alle aziende italiane di diventare davvero globali. Episodio completo: già lo sai dove - facebook.com facebook Madonna è una vita che rompe, io non sapevo chi fosse quando mi sono documentato ho strabuzzato gli occhi che si guadagni da vivere con le imitazioni, mi dovevo togliere sta soddisfazione x.com