Tifosi in campo al ' Veneziani' il Club rossonero non ci sta | Un risultato non sufficiente non può sfociare in violenza

Dopo la partita al 'Veneziani', alcuni tifosi sono entrati in campo, portando a un episodio di violenza che ha suscitato la condanna del club e dell’amministrazione giudiziaria. La società ha espresso fermezza nel condannare quanto accaduto, sottolineando che l’evento è incompatibile con i principi dello sport e del calcio. La vicenda ha coinvolto i sostenitori e ha generato reazioni ufficiali da parte delle autorità competenti.

Calcio Foggia 1920 e l’amministrazione giudiziaria condannano con fermezza e senza alcuna ambiguità l’episodio di violenza verificatosi ieri a Monopoli, “un fatto grave che nulla ha a che vedere con i valori dello sport e con il modo di vivere il calcio che da sempre contraddistingue la nostra.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Invasione di campo e violenza al 'Veneziani', sconcerto della Lega Pro: "Comportamenti non tollerabili"“Condanniamo con fermezza gli atti di violenza che si sono verificati nel corso della partita tra Monopoli e Foggia, dove dal settore ospiti dello... Caos al 'Veneziani', invasione di campo dei tifosi del Foggia: gara sospesa e calciatori negli spogliatoiMomenti di tensione allo stadio ‘Veneziani’ di Monopoli, dove la gara tra la formazione barese e il Foggia è stata interrotta nei minuti di recupero... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Caos al 'Veneziani', invasione di campo dei tifosi del Foggia: gara sospesa e calciatori negli spogliatoi; Invasione di campo di tifosi al termine di Monopoli-Foggia, colpito uno steward; Inter-Cagliari: ultimi biglietti e info per i tifosi; Monopoli-Foggia, invasione finale di ultras incappucciati: arrestati in campo!. Invasione di campo di tifosi al termine di Monopoli-Foggia, colpito uno stewardDue di loro sono stati bloccati e arrestati in campo. Il match vinto dal Monopoli: la sconfitta dei rossoneri li avvicina alla zona retrocessione ... rainews.it Invasione di campo e violenza al 'Veneziani', sconcerto della Lega Pro: Comportamenti non tollerabiliFerma condanna per quanto avvenuto nel corso della partita tra Monopoli e Foggia. Lega Pro esprime solidarietà e vicinanza ai club e si schiera a difesa dei valori più nobili dello sport ... foggiatoday.it #Bernardeschi cuore #Juve, parole d'amore per i tifosi bianconeri: "È qualcosa di indescrivibile!" x.com #Bernardeschi ringrazia così i tifosi della #Juventus dopo l’affetto di ieri sera - facebook.com facebook