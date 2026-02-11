Giorgia in concerto in Calabria | il tour G – Summer fa tappa a Roccella Jonica nel 2026

Giorgia arriverà in Calabria il prossimo 1° agosto 2026 per il suo tour “G – Summer”. La cantante romana si esibirà a Roccella Jonica, nel cuore del festival estivo, attirando fan da tutta la regione. L’evento si svolgerà in un’atmosfera di festa, con il pubblico pronto a cantare e ballare sotto le stelle.

Giorgia infiammerà la Calabria: il tour “G – Summer” fa tappa a Roccella Jonica. Giorgia porterà il suo tour “G – Summer” a Roccella Jonica, in Calabria, il 1° agosto 2026, nell’ambito del Roccella Summer Festival. L’annuncio arriva nel momento di grande successo del suo ultimo album, “G”, certificato Oro, che ha consolidato la posizione della cantante romana ai vertici delle classifiche musicali italiane. La tappa calabrese si inserisce in un calendario estivo ricco di eventi per Giorgia, che prevede anche due date speciali all’Arena di Verona e alla Reggia di Caserta. Il concerto al Teatro al Castello di Roccella Jonica promette di essere un evento di grande richiamo per gli appassionati della musica italiana e per i residenti della zona.🔗 Leggi su Ameve.eu

