Per sempre sì | il tour di Sal Da Vinci fa tappa nel salernitano

Lunedì 10 agosto, nel salernitano, si terrà un concerto di Sal Da Vinci presso Villa Matarazzo a Santa Maria di Castellabate. L’evento fa parte del tour estivo dell’artista e coinvolge un pubblico di appassionati. La serata si svolgerà all’interno di un’area all’aperto, con l’artista che si esibirà in una delle tappe del suo tour.

Lunedì 10 agosto, Santa Maria di Castellabate ospiterà il concerto di Sal Da Vinci. L'evento musicale avrà luogo all'interno della cornice di Villa Matarazzo e rappresenta una delle nuove aggiunte al calendario del tour estivo dell'artista. La tappa cilentana si inserisce nella tournée organizzata da Vivo Concerti, che segue il primo posto ottenuto da Sal Da Vinci all'ultimo Festival di Sanremo e precede la sua imminente partecipazione in rappresentanza dell'Italia all'Eurovision Song Contest di Vienna. La scaletta del tour comprenderà i brani storici del repertorio del cantante affiancati alle produzioni più recenti. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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