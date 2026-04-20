Ti auguro ogni bene | il debutto alla regia di Tommy Dorfman

Il 18 giugno sarà disponibile il film “Ti auguro ogni bene”, primo lavoro da regista di Tommy Dorfman, tratto dal romanzo di Mason Deaver. La pellicola rappresenta il debutto alla regia dell’attrice, che ha scelto di adattare una storia scritta dall’autore statunitense. La produzione è stata annunciata come un progetto cinematografico, con Dorfman impegnata nella direzione. La data di uscita è stata comunicata ufficialmente.

Esce il 18 giugno Ti auguro ogni bene, esordio alla regia di Tommy Dorfman tratto dal romanzo di Mason Deaver. Arriverà nelle sale italiane il 18 giugno, in pieno mese del Pride, Ti auguro ogni bene, il film che segna l’esordio alla regia di Tommy Dorfman. Distribuito da Notorious Pictures e tratto dal bestseller di Mason Deaver, il titolo si inserisce nel panorama del cinema Young Adult contemporaneo affrontando con sensibilità e profondità il percorso identitario di un? adolescente non binaria. Al centro della storia c’è Ben, interpretato da Corey Fogelmanis, studente del penultimo anno di liceo che, dopo il coming out, viene allontanate dalla propria famiglia.🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - “Ti auguro ogni bene”: il debutto alla regia di Tommy Dorfman Notizie correlate Al Diana arriva “A casa tutti bene”, il debutto alla regia teatrale di Gabriele Muccino“A casa tutti bene” è scritto da Gabriele Muccino con la collaborazione di Marcello Cotugno e Irene Alison, ed è prodotto da Best Live in... Leggi anche: Cinema, debutto alla regia di Massimiliano Gallo con il film “La salita”