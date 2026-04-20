Dopo il gol che ha portato al 2-0 contro il Bologna, i giocatori francesi e statunitensi hanno eseguito un'esultanza particolare. La scena ha attirato l'attenzione dei tifosi e dei media, generando molte domande sulla sua origine e sul significato. La scena si è svolta in modo spontaneo e ha coinvolto anche altri membri della squadra, creando un momento di particolare rilievo durante la partita.

Prima si portano le mani unite all'orecchio destro, poi stendono le braccia e rivolgono l'indice verso sinistra. Dopo il gol del 2-0 segnato da Khephren Thuram contro il Bologna, diversi calciatori della Juve (il centrocampista, Pierre Kalulu, Weston McKennie e Jonathan David) hanno dato vita a una strana esultanza, che ha subito scatenato la curiosità del pubblico. Non è la prima volta che i giocatori bianconeri celebrano una rete con una una piccola coreografia in campo: a gennaio, per la sfida contro il Napoli, per esempio, avevano simulato di bere un caffè in campo. Ma com'è nata stavolta la scenetta? Alla fine, il regista è quasi sempre lui: Khephren Thuram.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Thuram, Kalulu e la strana esultanza contro il Bologna: ecco da dove nasce

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