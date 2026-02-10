Nkunku svela di non aver mai pensato di lasciare il Milan, anche se ha ammesso di aver pensato al suo futuro e ai suoi obiettivi. In un’intervista alla Gazzetta dello Sport, il francese ha spiegato da dove nasce la sua esultanza e ha parlato del suo ruolo nella squadra, puntando a portare il Milan in Champions League.

Juve, parla Ottolini: «Siamo contenti di quello di Yildiz! McKennie? Stiamo procedendo. Su Spalletti.» Chiesa, il Liverpool apre alla cessione e indica il prezzo! Con una favorita in pole position. Manchester United, c’è un grande sogno per l’estate! Rovinati i piani della Juventus? L’indiscrezione dall’Inghilterra non lascia dubbi Delio Rossi presenta Bologna Lazio: «Partita equilibrata. Tra Lotito e i tifosi non è mai scoccata la scintilla, vi spiego» Roma, Gasperini nel post gara: «Malen farà un sacco di gol! Palestra è un top» Pagelle Roma Cagliari: Malen sempre più protagonista, doppietta decisiva. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Nkunku svela: «Mai pensato di andar via dal Milan, il nostro obiettivo è arrivare in Champions. Vi racconto da dove nasce la mia esultanza»

Approfondimenti su Nkunku Milan

Durante la partita tra Bologna e Milan, Christopher Nkunku ha mostrato una buona prestazione, segnando anche un gol su rigore nel primo tempo.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Nkunku Milan

Argomenti discussi: Nkunku a Dazn: Non ho mai pensato di andarmene. Sono felice e voglio stare al Milan.

Nkunku: Mai pensato di andar via. Milan club più grande di Italia: è nato per vincere. È anche il mio obiettivoLa stagione di Christopher Nkunku, dopo un inizio zoppicante, sembra essere finalmente decollata in questo primo mese del 2026: il francese ex Chelsea si è sbloccato nell'ultima ... milannews.it

Milan, Nkunku chiarisce: Mai pensato di andare via, non ho chiesto di aprire ad altri clubL'arrivo al Milan a fine agosto, il pre-campionato saltato e la stagione già cominciata, per Christopher Nkunku non è stato facile. tuttomercatoweb.com

“Nkunku doveva andare via”: Sabatini svela il clamoroso retroscena Secondo quanto riportato dal giornalista sul suo canale Youtube, il francese era stato messo sul mercato dalla società: Allegri e Tare hanno messo un veto sull’attaccante La fiducia dell'all facebook

“Nkunku doveva andare via”: Sabatini svela il clamoroso retroscena Secondo quanto riportato dal giornalista sul suo canale Youtube, il francese era stato messo sul mercato dalla società: Allegri e Tare hanno messo un veto sull’attaccante #Nkunku #Milan x.com