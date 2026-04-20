Dopo la partita tra Juventus e Bologna, il difensore ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky, commentando il rapporto con l'allenatore. Ha spiegato che l’allenatore cerca di farlo diventare un calciatore più intelligente e ha affermato di essere d’accordo con i consigli ricevuti. Riguardo alla posizione in classifica, ha risposto con un commento breve e diretto.

di Angelo Ciarletta Thuram ha parlato ai microfoni di Sky dopo il match tra Juve e Bologna di ieri sera. Vediamo che cosa ha detto il centrocampista francese. Dopo il successo contro il Bologna di ieri sera Khephren Thuram ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Di seguito le sue dichiarazioni. ULTIMISSIME JUVE LIVE LA VITTORIA – «Sì, sì, è una vittoria fondamentale. Vincere contro il Bologna è sempre difficile, però stasera l’abbiamo fatto in una bella maniera ed è la cosa più importante » SECONDO POSTO – «No, noi guardiamo noi stessi, pensiamo solo a noi come crescere come squadra, come diventare più forti e penso che quello è il modo giusto per andare avanti » SPALLETTI – «No, mai, mai.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Thuram a Sky: «Spalletti prova a farmi diventare un calciatore più intelligente e sono d’accordo con quello che mi dice. Secondo posto? Dico questo»

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