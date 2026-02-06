Orsi sulla Juve | McKennie è il McTominay bianconero Locatelli e Thuram sono diventati indispensabili Su Spalletti dico questo

Orsi commenta la Juventus e non risparmia critiche. Dice che McKennie assomiglia a McTominay, mentre Locatelli e Thuram sono ormai fondamentali in squadra. Sulla gestione di Spalletti, l’ex giocatore e dirigente non tira il fiato, lasciando intendere che ci sono aspetti da migliorare. La sua analisi arriva in un momento di riflessione per i bianconeri.

Orsi in esclusiva ai microfoni di CagliariNews24 ha parlato anche della Juventus soffermandosi su diversi temi. Le sue dichiarazioni. Intervistato in esclusiva dai microfoni di CagliariNews24, Fernando Orsi ha parlato anche della Juventus soffermandosi su diversi temi. SPALLETTI – «Beh Spalletti lo conosciamo tutti, è un gran bell’allenatore che a questa squadra serviva come il pane per darle un’identità tattica, cosa che forse prima aveva meno con Tudor perché non ha avuto il tempo di costruirla. Dopo le prime 3-4 partite di studio, il tecnico friulano ha rimesso in piedi una formazione che adesso gioca molto bene, e rivalutato giocatori che fino a poco tempo fa sembravano persi ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

