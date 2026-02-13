Locatelli elogia Spalletti | Mi sta dando tanta fiducia Sono contento di come lavora con noi Sul suo rinnovo dico questo

Manuel Locatelli ha commentato la fiducia che Luciano Spalletti sta dando alla squadra, spiegando che il tecnico della Juventus crea un ambiente positivo e motivante. Durante la conferenza stampa, il centrocampista ha detto di essere soddisfatto del modo in cui Spalletti lavora con loro e ha aggiunto che il rapporto con l'allenatore lo aiuta a migliorare in campo. Locatelli ha anche fatto sapere di essere contento di come il tecnico si dedica ai dettagli delle sessioni di allenamento, soprattutto nel preparare le partite più importanti.