Locatelli elogia Spalletti | Mi sta dando tanta fiducia Sono contento di come lavora con noi Sul suo rinnovo dico questo
Manuel Locatelli ha commentato la fiducia che Luciano Spalletti sta dando alla squadra, spiegando che il tecnico della Juventus crea un ambiente positivo e motivante. Durante la conferenza stampa, il centrocampista ha detto di essere soddisfatto del modo in cui Spalletti lavora con loro e ha aggiunto che il rapporto con l'allenatore lo aiuta a migliorare in campo. Locatelli ha anche fatto sapere di essere contento di come il tecnico si dedica ai dettagli delle sessioni di allenamento, soprattutto nel preparare le partite più importanti.
Locatelli in conferenza stampa ha elogiato Spalletti sottolineando che il tecnico della Juve sta trasmettendo fiducia al gruppo.. Nella conferenza stampa di vigilia Manuel Locatelli ha parlato anche di Spalletti soffermandosi sulla possibilità del rinnovo del tecnico bianconero. Ecco le parole del centrocampista della Juventus: PIU' FIDUCIA CON SPALLETTI – «Ringrazio Marchisio per quello che ha detto. Sulle critiche ho sempre cercato di essere equilibrato, si aspettano sempre tanto da me ma le critiche dipende sempre chi le fa. Sto bene, mi sento in forma, il mister mi ha dato tanta fiducia.
Jesse Marsch, commissario tecnico della nazionale canadese, ha condiviso alcune riflessioni sul futuro di David e sui progetti del Milan.
Miretti ha espresso soddisfazione per il suo inserimento sotto la guida di Spalletti, sottolineando di aver trovato subito un buon feeling con l'allenatore e di essere contento del ruolo assegnatogli.
