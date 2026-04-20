Thrash - Furia dall’oceano recensione | tra disaster movie e squali nel thriller Netflix
Thrash, il nuovo film disponibile su Netflix diretto da Tommy Wirkola, racconta di una cittadina costiera colpita da un uragano devastante. La pellicola presenta elementi che ricordano un disaster movie e un thriller sugli squali, mescolando diverse atmosfere. La narrazione si concentra sulla lotta degli abitanti per sopravvivere alle catastrofi naturali e alle minacce sottomarine, offrendo momenti di tensione e spettacolo.
Un uragano catastrofico non è l'unico pericolo per gli abitanti di una cittadina costiera in Thrash, il film Netflix di Tommy Wirkola che non sa scegliere la propria strada, ma alla fine riesce a divertire lo spettatore. Ne è passata di acqua sotto i ponti da quando Steven Spielberg definiva il concetto di Monster Movie su grande schermo con quel capolavoro che è Lo Squalo. È cambiato il mondo del cinema e dell'intrattenimento; è cambiato l'approccio al racconto audiovisivo; è diverso anche, e forse soprattutto, il contesto planetario in cui ci muoviamo, con il cambiamento climatico che dà vita a eventi atmosferici estremi, fuori dal comune, catastrofici, che film e serie non possono ignorare nel costruire storie drammatiche e di tensione.🔗 Leggi su Movieplayer.it
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