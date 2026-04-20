Thrash, il nuovo film disponibile su Netflix diretto da Tommy Wirkola, racconta di una cittadina costiera colpita da un uragano devastante. La pellicola presenta elementi che ricordano un disaster movie e un thriller sugli squali, mescolando diverse atmosfere. La narrazione si concentra sulla lotta degli abitanti per sopravvivere alle catastrofi naturali e alle minacce sottomarine, offrendo momenti di tensione e spettacolo.

Un uragano catastrofico non è l'unico pericolo per gli abitanti di una cittadina costiera in Thrash, il film Netflix di Tommy Wirkola che non sa scegliere la propria strada, ma alla fine riesce a divertire lo spettatore. Ne è passata di acqua sotto i ponti da quando Steven Spielberg definiva il concetto di Monster Movie su grande schermo con quel capolavoro che è Lo Squalo. È cambiato il mondo del cinema e dell'intrattenimento; è cambiato l'approccio al racconto audiovisivo; è diverso anche, e forse soprattutto, il contesto planetario in cui ci muoviamo, con il cambiamento climatico che dà vita a eventi atmosferici estremi, fuori dal comune, catastrofici, che film e serie non possono ignorare nel costruire storie drammatiche e di tensione.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Thrash - Furia dall’oceano, recensione: tra disaster movie e squali nel thriller Netflix

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