Le attrici e gli attori coinvolti nel nuovo film di Netflix, intitolato Thrash, hanno spiegato cosa lo distingue dai classici B-movie sugli squali, come Sharknado. Il film combina elementi di un grande disastro con la presenza di squali assassini, creando una miscela di genere che si basa su questa fusione. Questo nuovo thriller si presenta come un prodotto che unisce due filoni cinematografici molto noti, risultando diverso rispetto alle produzioni più leggere e improbabili del passato.

Il nuovo thriller di Netflix, Thrash, unisce una combinazione cinematografica classica sotto forma di un grande disastro e squali assassini; pochi elementi cinematografici si sposano meglio. Mentre film come Lo Squalo potrebbero venire in mente per primi per il loro status iconico, un altro franchise cinematografico ha utilizzato questo concetto con grande efficacia in Sharknado. Quando Thrash ha debuttato per la prima volta, ha attirato diversi paragoni con Sharknado nonostante la chiara differenza di toni tra i due film, e ora il cast ha spiegato cosa distingue Thrash da Sharknado e dal franchise nel suo complesso. ComicBook ha avuto l’opportunità di parlare con le star di Thrash Djimon Hounsou, Whitney Peak e Phoebe Dynevor, ed è stata proprio Dynevor a dettagliare le più grandi differenze tra i due. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Le star di Thrash rivelano cosa rende il nuovo film di squali di Netflix diverso dai B-movie come Sharknado (Esclusiva)

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Inspell - Arcadian Tales: The Egregore (2006) Black metal dalla Bulgaria, membri di moltissimi altri progetti fra cui i Vrani Volosa, questo duo sfoggia un ottimo black metal con inserti sinfonici e thrash metal, davvero validi e sottovalutati. Link full album: https://y - facebook.com facebook