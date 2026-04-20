Due attori noti per le loro interpretazioni si affrontano in un nuovo drama trasmesso su una piattaforma di streaming. La serie, intitolata The Scarecrow, sarà disponibile a partire dal 20 aprile alle 22:00 ora locale. La trama ruota intorno a un confronto tra due personaggi coinvolti in questioni di ordine personale e professionale, con un focus su tensioni psicologiche e dinamiche di potere.

Park Hae Soo e Lee Hee Joon si ritrovano protagonisti di uno scontro psicologico e professionale nel nuovo drama ENA, The Scarecrow, la cui uscita è fissata per le ore 22:00 KST del 20 aprile su Viki. La trama scava in un legame tormentato tra un detective e un procuratore, costretti a collaborare nonostante un passato di ostilità che risale ai tempi della scuola. Un’alleanza forzata tra odio e dovere investigativo. Il cuore della narrazione ruota attorno alla figura di Kang Tae Joo, interpretato da Park Hae Soo, un detective che subisce un trasferimento da Seoul verso la zona di Gangseong. Qui, l’agente scopre che i tre omicidi avvenuti in momenti e luoghi distanti sono riconducibili al medesimo colpevole.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - The Scarecrow: Park Hae Soo e Lee Hee Joon, un duello tra odio e dovere

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