The Scarecrow | odio e sangue tra detective e procuratore

Il 20 aprile alle 22:00 KST andrà in onda il debutto di The Scarecrow, una nuova serie televisiva che combina un’indagine su omicidi violenti con una relazione difficile tra due uomini costretti a collaborare. La trama si concentra su un detective e un procuratore che, nonostante il loro astio reciproco, sono coinvolti in un caso che mostra un lato oscuro della città. La serie promette di alternare momenti di tensione e conflitto tra i protagonisti.

Il 20 aprile alle ore 22:00 KST debutterà The Scarecrow, un nuovo progetto televisivo che intreccia l’indagine su una serie di omicidi brutali con un’alleanza forzata tra due uomini che si detestano. La trama si snoda attraverso un arco temporale di 30 anni, collegando eventi accaduti tra il 1988 e il 2019. L’azione ruota attorno a un legame instabile nato dalla sfortuna. Un detective e un procuratore, nonostante l’odio reciproco, dovranno collaborare per dare caccia a un killer, muovendosi in un equilibrio precario tra la necessità di risolvere il caso e l’avversione personale. Un’alleanza nata dall’odio e dal sangue. Kang Tae Joo è il volto della determinazione poliziesca. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - The Scarecrow: odio e sangue tra detective e procuratore I detective della memoria tra le tombeStorie vere e simboli nascosti nei cimiteri: nel libro «Detective al cimitero» Giulia Depentor ci accompagna alla scoperta di angeli, farfalle e... Detective Hole, recensione: un nordic crime “sporco”, tra dipendenza e religioneNetflix adatta i romanzi di Jo Nesbø trovando una via di mezzo tra la Norvegia e gli Stati Uniti.