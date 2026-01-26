former south korean pm lee hae chan has died in ho chi minh city

L’ex primo ministro sudcoreano Lee Hae Chan è deceduto a Ho Chi Minh City, Vietnam, a causa di una malattia. La notizia è stata confermata dal governo vietnamita. La sua morte segna la fine di una figura politica di rilievo nel panorama sudcoreano.

HANOI, Jan 26 (Reuters) - Former South Korean Prime Minister Lee Hae Chan has died from illness in Vietnam's Ho Chi Minh City, Vietnamese government said. He died from illness, the government said in a statement on its website late on Sunday. HANOI, 26 gennaio (Reuters) - L'ex primo ministro sudcoreano Lee Hae Chan è morto per malattia nella città vietnamita di Ho Chi Minh, ha detto il governo vietnamita. È morto per malattia, ha detto il governo in un comunicato sul suo sito web nella tarda serata di domenica.

Italian PM Meloni to visit South Korea for summit with President LeeIl Primo Ministro italiano Giorgia Meloni effettuerà una visita in Corea del Sud dal 17 al 19 gennaio, per partecipare a un vertice con il Presidente Lee Jae Myung.

South Korea’s President Lee to visit Japan for a summit with PM TakaichiIl presidente sudcoreano Lee Jae Myung visiterà il Giappone il 13 e 14 gennaio per un vertice con la prima ministra Sanae Takaichi.

