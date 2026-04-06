F ormat ideato da John De Mol, già creatore di successi come Affari Tuoi e The Voice, The Floor ritorna stasera alle 21.20 su Rai 2 con un’edizione 2026 ricca di novità, a partire dalla conduzione. Lo scorso anno infatti, al timone del programma, c’erano Fabio Balsamo e Ciro Priello dei The Jackal, ora invece è il turno di Paola Perego con Gabriele Vagnato. L’avvincente game show sarà inoltre disponibile in streaming non solo su RaiPlay, ma anche per gli abbonati Disney+ dal giorno successivo alla messa in onda su Rai 2. “The Floor – Ne rimarrà solo uno”, il nuovo game show di Rai 2 X Leggi anche › Paola Perego: «Sono reduce da un cancro. Ecco come ho scoperto la malattia» The Floor – Ne rimarrà solo uno 2026: come funziona il game show stasera 6 aprile su Rai 2. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Torna su Rai 2 "The Floor - Ne rimarrà solo uno", ma condotto da Paola Perego e dallo youtuber Gabriele Vagnato

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The Floor - Ne rimarrà solo uno 2026, da stasera in tv: anticipazioni, novità, come funzionaTorna in prima serata un quiz spettacolare e "fisico": parliamo di "The Floor - Ne rimarrà solo uno", che riapre il suo gigantesco campo di gioco con...

Temi più discussi: Paola Perego torna in prima serata con The Floor 2026 su Rai 2; Rai Due, torna The Floor: le novità del game show condotto da Paola Perego e Gabriele Vagnato; The Floor - Ne rimarrà solo uno - S2026 - Puntata del 06/04/2026 - in diretta su Rai 2 06/04/2026 alle 21:20; Citofonare Rai2 torna e raddoppia con Perego e Barale.

The Floor torna su Rai 2: Paola Perego alla guida, tutte le novità della nuova stagioneTorna in prima serata su Rai 2 The Floor, il game show prodotto dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Blu Yazmine. Il ... msn.com

Da stasera su Rai 2 la nuova stagione di The FloorSi apre all’insegna del rinnovamento la nuova stagione di The Floor, il game show che torna lunedì 6 aprile alle 21.20 su Rai 2 con numerose novità. corrierenazionale.it

«Il ritmo quest’anno sarà ancora più intenso, e la sfida tra i concorrenti si annuncia davvero accesa. » Stasera, lunedì 6 aprile, torna su Rai 2 la terza stagione di The Floor, lo show che ha fatto il boom di ascolti nelle scorse edizioni. Il programma si presenta ri facebook

Al via su Rai 2 la nuova stagione di "The Floor", conduce Paola Perego con Gabriele Vagnato x.com