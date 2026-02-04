Darwin Day domenica 8 febbraio visita guidata interattiva al Museo di Storia Naturale
Domenica 8 febbraio il Museo di Storia Naturale del Mediterraneo apre le sue porte per celebrare il Darwin Day. Alle 16, il museo organizza una visita guidata interattiva, pensata per coinvolgere i visitatori nelle sale della struttura. L’evento si svolge in collaborazione con Cooperativa Itinera e permette di scoprire più da vicino la vita e le scoperte di Charles Darwin, il grande naturalista inglese.
In occasione del Darwin Day, domenica 8 febbraio, alle 16, il Museo di Storia Naturale del Mediterraneo, in collaborazione con Cooperativa Itinera, organizza una visita guidata interattiva nelle sale della struttura museale “in compagnia” del grande naturalista inglese. Un viaggio intorno al mondo dove i partecipanti potranno aiutare Darwin a raccogliere gli indizi necessari a scrivere la sua Teoria dell'Evoluzione. L'iniziativa è rivolta a bambini dai 7 agli 11 anni, accompagnati da un adulto (massimo tre bambini per persona). Occorre prenotarsi esclusivamente online al link dedicato https:itinera.🔗 Leggi su Livornotoday.it
