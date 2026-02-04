Darwin Day domenica 8 febbraio visita guidata interattiva al Museo di Storia Naturale

Da livornotoday.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 8 febbraio il Museo di Storia Naturale del Mediterraneo apre le sue porte per celebrare il Darwin Day. Alle 16, il museo organizza una visita guidata interattiva, pensata per coinvolgere i visitatori nelle sale della struttura. L’evento si svolge in collaborazione con Cooperativa Itinera e permette di scoprire più da vicino la vita e le scoperte di Charles Darwin, il grande naturalista inglese.

In occasione del Darwin Day, domenica 8 febbraio, alle 16, il Museo di Storia Naturale del Mediterraneo, in collaborazione con Cooperativa Itinera, organizza una visita guidata interattiva nelle sale della struttura museale “in compagnia” del grande naturalista inglese. Un viaggio intorno al mondo dove i partecipanti potranno aiutare Darwin a raccogliere gli indizi necessari a scrivere la sua Teoria dell'Evoluzione. L'iniziativa è rivolta a bambini dai 7 agli 11 anni, accompagnati da un adulto (massimo tre bambini per persona). Occorre prenotarsi esclusivamente online al link dedicato https:itinera.🔗 Leggi su Livornotoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Darwin Day

La domenica al MAUC: visita guidata al Museo di Archeologia dell’Università di Catania

La domenica al MAUC offre un'opportunità unica di scoprire il ricco patrimonio archeologico dell'Università di Catania.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Darwin Day

Argomenti discussi: Darwin Day 2026: elenco aggiornato delle iniziative in Italia - Pikaia; Settimana Nazionale delle STEM dal 4 all’11 febbraio 2026; Darwin Day, visita guidata interattiva nelle sale del Museo di Storia; Febbraio nei musei civici di Pordenone: attività e laboratori.

Darwin Day, domenica 8 febbraio visita guidata interattiva al Museo di Storia NaturaleIn occasione del Darwin Day, domenica 8 febbraio, alle 16, il Museo di Storia Naturale del Mediterraneo, in collaborazione con Cooperativa Itinera, organizza una visita guidata interattiva nelle sale ... livornotoday.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.