La scomparsa di Josef Mengele recensione | un dramma storico che guarda al passato ma parla del presente

La scomparsa di Josef Mengele ispira una riflessione sulla memoria storica e sul ruolo delle colpe. Attraverso un adattamento cinematografico, il film di Kirill Serebrennikov analizza il punto di vista di un carnefice, invitando a una riflessione sul passato e sul presente. Un’opera che invita a comprendere le sfumature della memoria storica e il peso delle responsabilità individuali.

Kirill Serebrennikov adatta per il grande schermo il romanzo di Olivier Gue. Un riflessione sul concetto di memoria dove il punto di vista non è quello delle vittime, ma del carnefice. "Non abbiamo bisogno di democrazia, ma di una mano forte". La voce di un uomo qualunque in un bar di una Buenos Aires filmata in bianco e nero pronuncia questa frase mentre lo Josef Mengele di August Diehl si muove nervoso, come braccato, in cerca di una via di fuga che troverà in un taxi. È una delle primissime immagini de La scomparsa di Josef Mengele, il nuovo film di Kirill Serebrennikov. Un dramma storico che guarda all'oggi Poco prima, in una sequenza ambientata ai giorni nostri, un gruppo di studenti di medicina osserva il suo scheletro conservato all'Istituto di .

