Andrea Dossena | In Italia siamo campioni del mondo di sceneggiate Pensiamo a fregare non a giocare

Andrea Dossena, ex calciatore di Udinese, Liverpool e Napoli, ora allenatore del Novara, si è aperto in un’intervista a Fanpage. Con parole dirette, ha commentato il calcio italiano, definendolo “campione del mondo di sceneggiate” e sottolineando come si preferisca pensare a truffe anziché al gioco. Le sue dichiarazioni puntano a un confronto schietto sulla realtà del calcio nel paese.

Andrea Dossena, oggi allenatore del Novara dopo un passato da calciatore con Udinese, Liverpool e Napoli, si racconta a Fanpage.it: "Ho investito nell'immobiliare e nei campi da padel, potrei dedicarmi a quello. Ma per sentirmi vivo devo sentire il profumo dell'erba". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Dossena: Il tridente che avevamo ai miei tempi a Napoli in Italia non si è mai più vistoA Stile TV, Andrea Dossena, ex terzino del Napoli ed ex compagno di Gilardino al Verona, ha parlato così in vista della prossima sfida al Pisa: Il Napoli è motivo di orgoglio, noi abbiamo messo i ... tuttomercatoweb.com

| L'intervista a mister Andrea #Dossena | Intervenuto ieri ad "Azzurri in Radio . " ’ - facebook.com facebook