Scaramucce tra l'inviato di Storie Italiane e quella del Tg1 | La correttezza! Siamo in diretta

Scontri tra i giornalisti di Storie Italiane e del Tg1 si sono verificati fuori dal carcere di Civitavecchia, dove è detenuto Claudio Carlomagno. La tensione è nata durante un’intervista con l’avvocato difensore, con scambi di battute sulla correttezza e la diretta. L’episodio evidenzia le difficoltà e le pressioni legate alla copertura di casi giudiziari sensibili, sottolineando l’importanza del rispetto professionale in contesti delicati.

Tensione fuori dal carcere di Civitavecchia dove è detenuto Claudio Carlomagno: Vito Francesco Paglia di Storie Italiane si scontra con la collega del Tg1 per l'intervista all'avvocato difensore.

