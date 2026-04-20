Tfa sostegno Macrì risponde a Trapanese | Non si parla senza conoscere la realtà La disabilità non è un terreno di rendita mediatica

Un confronto acceso sui social ha riacceso l’attenzione sulla formazione degli insegnanti di sostegno. Un esponente ha risposto a un collega riguardo alla questione della preparazione per il ruolo, sottolineando che non si può parlare senza conoscere la realtà della disabilità. La discussione ha coinvolto vari commenti e prese di posizione, evidenziando le differenze di opinioni sulla preparazione e sulle modalità di accesso al ruolo.

Un acceso confronto online ha riacceso i riflettori sulla formazione degli insegnanti di sostegno. Al centro del dibattito, le dichiarazioni di Luca Trapanese, assessore alle Politiche sociali del Comune di Napoli, noto per il suo impegno sul tema della disabilità e padre adottivo di Alba, bambina con sindrome di Down. A rispondergli, con altrettanta fermezza, Marco Macrì, portavoce di Genova inclusiva e referente nazionale della rete Caregiver Disabilità Italia. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Luca Trapanese: “Ribadisco, non credo nel TFA, ma voglio chiarire. Chiedo una laurea specifica per diventare docente di sostegno”Luca Trapanese, assessore alle Politiche sociali del Comune di Napoli e figura pubblica nota per il suo impegno sul tema della disabilità e... Leggi anche: Corsi di abilitazione all’insegnamento e TFA sostegno, sì all’iscrizione per chi sta concludendo il X ciclo Contenuti e approfondimenti Tfa sostegno, Macrì risponde a Trapanese: Non si parla senza conoscere la realtà. La disabilità non è un terreno di rendita mediaticaUn acceso confronto online ha riacceso i riflettori sulla formazione degli insegnanti di sostegno. Al centro del dibattito, le dichiarazioni di Luca Trapanese, assessore alle Politiche sociali del ... orizzontescuola.it Sostegno, come scegliere il corso tra Tfa e percorsi universitari straordinariTre le opzioni per la specializzazione. Ecco come presentare la domanda, quali sono i titoli di studio riconosciuti e quale strada seguire a seconda che si abbia già esperienza di insegnamento nella ... lettera43.it