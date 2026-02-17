Corsi di abilitazione all’insegnamento e TFA sostegno sì all’iscrizione per chi sta concludendo il X ciclo

Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha aperto le iscrizioni ai corsi di abilitazione all’insegnamento e al TFA sostegno, perché molti studenti stanno per terminare il X ciclo e vogliono prepararsi per diventare insegnanti. La decisione arriva dopo aver ricevuto numerose richieste di chiarimento da parte di futuri docenti, che desiderano iscriversi prima della fine del percorso. La nota, firmata dalla direttrice generale Luisa A., specifica che la possibilità riguarda coloro che stanno per concludere il loro ciclo di studi, offrendo loro la possibilità di iscriversi e iniziare le procedure di formazione.

