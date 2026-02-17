Valditara | Aggressioni ai docenti dimezzate tocchiamo nel portafoglio chi li picchia Metal detector nelle scuole su richiesta dei presidi | Studenti a favore non è repressione

Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha illustrato i risultati delle politiche contro la violenza nelle scuole durante la trasmissione XXI Secolo su Rai Uno. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Il Ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, ha annunciato l'adozione di una circolare che prevede l'uso di metal detector mobili nelle scuole.

Domani al massimo, il Ministero dell’Istruzione diramerà una circolare con le indicazioni per l’uso dei metal detector nelle scuole.

Argomenti discussi: Il ministro Valditara chiama il docente aggredito a Foggia. Vicinanza e solidarietà; Docente schiaffeggiato a Foggia, Valditara chiama il professore: Lo Stato è al vostro fianco; Aggressione all’Einaudi di Foggia, appello al ministro Valditara: Difendere l’autorevolezza educativa; Fino a 16 anni di carcere per chi colpisce i docenti.

Presidente Giorgia Meloni, Ministro Giuseppe Valditara, oggi entrare in una scuola significa, troppo spesso, entrare in un luogo di tensione e paura. Le aggressioni al personale scolastico, la maleducazione diffusa e la mancanza di rispetto da parte di studenti facebook