Valditara | Aggressioni ai docenti dimezzate finora 15 Tocchiamo nel portafoglio chi li picchia Metal detector nelle scuole su richiesta dei presidi | Studenti a favore

Il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, ha annunciato che le aggressioni ai docenti sono diminuite della metà, con 15 episodi finora registrati. La causa principale di questa diminuzione, secondo il ministro, è l’introduzione di misure più severe, tra cui sanzioni economiche per chi aggredisce gli insegnanti. Durante la trasmissione XXI Secolo su Rai Uno, Valditara ha anche spiegato che i presidi hanno chiesto l’installazione di metal detector nelle scuole, e gli studenti si sono detti favorevoli.