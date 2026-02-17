Valditara | Aggressioni ai docenti dimezzate finora 15 Tocchiamo nel portafoglio chi li picchia Metal detector nelle scuole su richiesta dei presidi | Studenti a favore
Il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, ha annunciato che le aggressioni ai docenti sono diminuite della metà, con 15 episodi finora registrati. La causa principale di questa diminuzione, secondo il ministro, è l’introduzione di misure più severe, tra cui sanzioni economiche per chi aggredisce gli insegnanti. Durante la trasmissione XXI Secolo su Rai Uno, Valditara ha anche spiegato che i presidi hanno chiesto l’installazione di metal detector nelle scuole, e gli studenti si sono detti favorevoli.
Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha illustrato i risultati delle politiche contro la violenza nelle scuole durante la trasmissione XXI Secolo su Rai Uno. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Valditara: “Aggressioni ai docenti dimezzate, tocchiamo nel portafoglio chi li picchia”. Metal detector nelle scuole su richiesta dei presidi: “Studenti a favore, non è repressione”
Il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, afferma che le aggressioni agli insegnanti si sono ridotte del 50% e che chi provoca violenza pagherà di tasca propria.
"In arrivo i metal-detector nelle scuole". Valditara: "I presidi potranno richiederli al Prefetto"
Domani al massimo, il Ministero dell’Istruzione diramerà una circolare con le indicazioni per l’uso dei metal detector nelle scuole.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Il ministro Valditara chiama il docente aggredito a Foggia. Vicinanza e solidarietà; Docente schiaffeggiato a Foggia, Valditara chiama il professore: Lo Stato è al vostro fianco; Aggressione all’Einaudi di Foggia, appello al ministro Valditara: Difendere l’autorevolezza educativa; Fino a 16 anni di carcere per chi colpisce i docenti.
Il ministro Valditara chiama il docente aggredito a Foggia. Vicinanza e solidarietàIl ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara - secondo quanto apprende l'Ansa - ha contattato telefonicamente il professore aggredito ... immediato.net
FOGGIA VALDITARA Docente schiaffeggiato a Foggia, Valditara chiama il professore: Lo Stato è al vostro fiancoUna telefonata di solidarietà e sostegno istituzionale è arrivata direttamente dal Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, al docente dell’Istituto Einaudi di Foggia aggredito nei ... statoquotidiano.it
Presidente Giorgia Meloni, Ministro Giuseppe Valditara, oggi entrare in una scuola significa, troppo spesso, entrare in un luogo di tensione e paura. Le aggressioni al personale scolastico, la maleducazione diffusa e la mancanza di rispetto da parte di studenti facebook