Terza sparatoria in pochi giorni a Bari | ferito un 20enne nel Borgo Antico

Nella sera di domenica 19 aprile, a Bari Vecchia, un ragazzo di 20 anni è stato ferito alle gambe durante un episodio di sparatoria in vico Ospedale Civile. Questa è la terza volta in pochi giorni che si verificano episodi di violenza armata nella città, con le forze dell'ordine che stanno indagando sull’accaduto. Nessuna altra informazione sulle circostanze dell’incidente è stata resa nota.

Nuovi spari in città. Un ragazzo di 20 anni è stato ferito alle gambe nella tarda serata di domenica 19 aprile a Bari Vecchia, in vico Ospedale Civile.Secondo una prima ricostruzione, i colpi sarebbero stati esplosi da uno scooter in transito. Il giovane è stato soccorso dagli operatori del 118 e.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Spaccio nel borgo antico di Bari, arrestato mentre tenta di disfarsi della droga lanciandola dalla finestraUn arresto con sequestro di diverse tipologie di sostanze stupefacenti, questo il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato condotta nel borgo... Borgo Stazione sotto osservazione: oltre 500 persone identificate in pochi giorniBorgo Stazione continua a essere una delle zone più monitorate sul fronte della sicurezza.