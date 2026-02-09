Borgo Stazione sotto osservazione | oltre 500 persone identificate in pochi giorni

Borgo Stazione resta sotto stretta sorveglianza. In pochi giorni, le forze dell’ordine hanno identificato oltre 500 persone nell’area, tra controlli di routine e verifiche più approfondite. La zona, spesso al centro di attenzione per problemi di sicurezza, continua a essere sotto osservazione per garantire maggiore ordine e tranquillità ai residenti e ai passanti.

Borgo Stazione continua a essere una delle zone più monitorate sul fronte della sicurezza. Nei giorni scorsi l'area del capoluogo è stata interessata da controlli intensificati che hanno coinvolto strade, spazi pubblici e zone di passaggio, con l'obiettivo di intercettare situazioni di degrado e.

