Terrore nella notte in Italia | lo hanno ucciso a coltellate

Nella notte a Padova, una persona è stata accoltellata e uccisa. L’episodio si è verificato poco dopo la mezzanotte, provocando sconcerto tra i presenti e i residenti della zona. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto e identificare eventuali responsabili. La vittima non è ancora stata identificata pubblicamente.

Una notte segnata dalla violenza ha sconvolto la città di Padova, dove poco dopo la mezzanotte si è consumata una tragedia che ha lasciato sgomenti residenti e passanti. Un uomo di 48 anni, italiano e residente in provincia, è stato trovato in condizioni gravissime in via dei Colli, riverso sull’asfalto dopo essere stato colpito da diverse ferite da arma da taglio. A dare l’allarme sono stati alcuni cittadini che, notando il corpo dell’uomo a terra, hanno immediatamente contattato i soccorsi. Le segnalazioni hanno fatto scattare una risposta rapida da parte delle forze dell’ordine e del personale sanitario, intervenuti nel giro di pochi minuti nel tentativo di salvare la vita alla vittima.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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