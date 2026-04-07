Forlì ucciso a coltellate dopo una lite nella notte | un sospettato
Nella notte a Forlì, un uomo è stato colpito con diverse ferite da arma da taglio durante una lite. La vittima è deceduta a causa delle ferite riportate. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La polizia ha avviato le indagini e ha fermato un sospettato in relazione all’episodio.
(Adnkronos) – Omicidio nella notte a Forlì, dove un un uomo è stato ucciso a coltellate nella notte dopo una lite. Poco prima delle 3 di questa notte, la Polizia è infatti intervenuta in una macelleria su richiesta di uno straniero che era nel locale e che ha segnalato la presenza di un uomo privo. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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Omicidio a Forlì: accoltellato nella notte dopo una lite in macelleria, fermato l’uomo che ha dato l’allarmeOmicidio nella notte in via Ravegnana a Forlì dove un uomo è stato ucciso a coltellate al termine di una lite avvenuta all’interno di una macelleria. corriereromagna.it
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