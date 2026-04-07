Forlì ucciso a coltellate dopo una lite nella notte | un sospettato

Nella notte a Forlì, un uomo è stato colpito con diverse ferite da arma da taglio durante una lite. La vittima è deceduta a causa delle ferite riportate. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La polizia ha avviato le indagini e ha fermato un sospettato in relazione all’episodio.