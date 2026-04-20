Terrore nei parchi di La Spezia | mistero dell’uomo con maschera di Topolino

Nei parchi pubblici di viale Mazzini a La Spezia si sono verificati alcuni episodi in cui un uomo è stato visto camminare con il volto nascosto da una maschera di Topolino. Le autorità stanno indagando su quanto accaduto, mentre residenti e frequentatori hanno segnalato la presenza di questa persona, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza e sulla privacy nelle aree verdi della città. La polizia ha avviato accertamenti per chiarire la vicenda.

I giardini di viale Mazzini a La Spezia sono al centro di una delicata questione di sicurezza e tutela della privacy, dopo le segnalazioni di un individuo che si aggirerebbe tra i parchi pubblici con il volto coperto da una maschera di Topolino. La situazione ha spinto i consiglieri comunali Crovara di Italia Viva e Lombardi di Spezia Bene Comune a presentare un question time urgente per interrogare il sindaco e l’assessore competente sulla gestione delle aree verdi e sulla protezione dei minori. Il mistero del volto coperto e le dinamiche nell’area giochi. L’episodio che ha scosso la tranquillità delle famiglie ligurne riguarda un soggetto non identificabile che, utilizzando una maschera raffigurante un noto personaggio dei cartoni animati, si è avvicinato ai bambini all’interno dell’area giochi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Terrore nei parchi di La Spezia: mistero dell’uomo con maschera di Topolino Notizie correlate Panama, la ‘tomba d’oro’ riemersa dal passato: il mistero dell’uomo sepolto con un tesoro (e non solo)Una tomba rimasta sigillata per oltre mille anni ha restituito un patrimonio archeologico straordinario. Uomo nei garage, terrore a Cospea. L’allarme social tra i residentiMisterioso e inquietante individuo si aggira di notte tra i palazzi di Cospea, a quanto pare distaccando la corrente elettrica negli appartamenti e... Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Rapina in banca a Napoli, cosa sappiamo: le indagini su alcuni quartieri e quel precedente del 2018 della banda del buco; Libano: migliaia di vittime tra terrore diffuso e speranze di tregua. Torna la primavera e arrivano gli agenti a cavallo nei parchi di FirenzeFirenze, 12 marzo 2026 – E' tempo di primavera (al di là del meteo di questi giorni) e quindi sono molte le famiglie che si ritrovano nei parchi di Firenze. Adulti e bambini. Per questo la polizia ... lanazione.it