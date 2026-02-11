Una presenza inquietante si aggira di notte nei garage di Cospea. Un uomo, misterioso e senza motivo apparente, stacca la corrente negli appartamenti, costringendo i residenti a scendere in garage per riaccendere l’interruttore. La paura cresce tra i condomini, che temono un gesto intenzionale o peggio. La polizia ha già avviato le indagini, ma al momento non ci sono ancora arresti o spiegazioni chiare. I residenti chiedono maggiore sicurezza e si preparano a reagire se la situazione dovesse peggiorare.

Misterioso e inquietante individuo si aggira di notte tra i palazzi di Cospea, a quanto pare distaccando la corrente elettrica negli appartamenti e così costringendo i condomini a lasciare le abitazioni per raggiungere gli interruttori generali in garage. L’allarme è scattato via social con un post, a commento della foto dell’uomo, nella notte tra lunedì e ieri. Decine le interazioni a una segnalazione che rilancia inevitabilmente l’allarme sicurezza. L’episodio che vede protagonista il misterioso individuo è stato segnalato alle forze dell’ordine. "Intorno alle 22, questo soggetto si è introdotto di soppiatto presso la zona dei nostri garage e ha, per ben due volte, manomesso la luce disattivandola e costringendoci a scendere per riattivarla nei nostri appartamenti – si legge nel post di denuncia – Successivamente sono sceso per capire da dove questo soggetto provenisse e proprio di fronte alla chiesa di San Giuseppe ho visto questa figura che stava tornando verso le nostre abitazioni, probabilmente per reiterare lo stesso atto". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Uomo nei garage, terrore a Cospea. L’allarme social tra i residenti

Approfondimenti su Cospea Garages

Quattro persone sono state fermate ieri sera a Viale Strasburgo, dopo aver tentato di svaligiare un garage.

Durante un'operazione di controllo nel territorio di Ravenna, le forze di polizia hanno scoperto nel garage di un uomo di 34 anni circa 4,5 kg di hashish e 30.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Cospea Garages

Argomenti discussi: Uomo nei garage, terrore a Cospea. L’allarme social tra i residenti.

Terrore in un bar: colpo di pistola alla testa, uomo in fin di vita aggredito da due fratelliMontecatini, 10 gennaio 2026 – Un colpo di pistola sparato a notte fonda, poi le sirene, i lampeggianti blu e la disperata corsa nell’ospedale fiorentino di Careggi dove l’uomo soccorso sta ... lanazione.it

Savona, attimi di terrore in via Paleocapa: uomo minaccia un gesto estremoSavona – «Fatemi vedere mia moglie o mi ammazzo». Sono stati attimi di terrore quelli che si sono consumati ieri, in una via Paleocapa affollata dal passeggio del pomeriggio. Un uomo, D.P., un ... ilsecoloxix.it

L’uomo è stato fermato dopo una cessione di droga in auto in via Fiorentina. In casa e nel garage trovati stupefacenti, contanti e materiale per il confezionamento - facebook.com facebook