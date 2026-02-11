Uomo nei garage terrore a Cospea L’allarme social tra i residenti
Una presenza inquietante si aggira di notte nei garage di Cospea. Un uomo, misterioso e senza motivo apparente, stacca la corrente negli appartamenti, costringendo i residenti a scendere in garage per riaccendere l’interruttore. La paura cresce tra i condomini, che temono un gesto intenzionale o peggio. La polizia ha già avviato le indagini, ma al momento non ci sono ancora arresti o spiegazioni chiare. I residenti chiedono maggiore sicurezza e si preparano a reagire se la situazione dovesse peggiorare.
Misterioso e inquietante individuo si aggira di notte tra i palazzi di Cospea, a quanto pare distaccando la corrente elettrica negli appartamenti e così costringendo i condomini a lasciare le abitazioni per raggiungere gli interruttori generali in garage. L’allarme è scattato via social con un post, a commento della foto dell’uomo, nella notte tra lunedì e ieri. Decine le interazioni a una segnalazione che rilancia inevitabilmente l’allarme sicurezza. L’episodio che vede protagonista il misterioso individuo è stato segnalato alle forze dell’ordine. "Intorno alle 22, questo soggetto si è introdotto di soppiatto presso la zona dei nostri garage e ha, per ben due volte, manomesso la luce disattivandola e costringendoci a scendere per riattivarla nei nostri appartamenti – si legge nel post di denuncia – Successivamente sono sceso per capire da dove questo soggetto provenisse e proprio di fronte alla chiesa di San Giuseppe ho visto questa figura che stava tornando verso le nostre abitazioni, probabilmente per reiterare lo stesso atto". 🔗 Leggi su Lanazione.it
