A Chioggia, tre persone sono finite in ospedale con ustioni dopo aver preso il bus 125 diretto a Venezia. Le vittime si sono sedute sui sedili e hanno riportato ferite di natura acida, che hanno reso necessario il soccorso medico. La polizia sta indagando sull’accaduto e sta cercando di chiarire le circostanze dell’incidente. La causa delle ustioni rimane ancora sconosciuta.

È giallo a Chioggia dove tre persone sono dovute ricorrere alle cure del pronto soccorso per alcune ustioni riportate dopo essersi sedute sul bus 125 diretto a Venezia. Secondo quanto emerso finora, potrebbe trattarsi di soda caustica: una sostanza inodore e incolore ma potenzialmente corrosiva. Sul caso indaga la polizia che, come riporta Adnkronos, ha già acquisito i filmati dell’impianto di sorveglianza presente sul mezzo per identificare l’eventuale responsabile. Il caso della studentessa universitaria. Il primo caso si sarebbe verificato una settimana fa. Una studentessa universitaria, salita a bordo dell’autobus 125 che collega Chioggia a Venezia, aveva notato che i sedili erano leggermente bagnati.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Chioggia, acido sui sedili del bus: tre persone ustionate. È giallo

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