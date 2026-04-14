Terribile incidente a Torino Mirafiori Sud | donna investita da veicolo pirata morta

Un incidente grave si è verificato oggi a Torino, nel quartiere Mirafiori Sud, intorno a mezzogiorno. Un'ottantaseienne è stata investita da un veicolo che si è dato alla fuga, poco dopo aver attraversato corso Unione Sovietica all’incrocio con via Bordighera. La donna è stata trasportata d’urgenza in ospedale, ma è deceduta poco dopo. La polizia sta raccogliendo testimonianze e verificando le immagini delle telecamere di sorveglianza.

Un'italiana di 86 anni è morta mentre attraversava corso Unione Sovietica all'altezza dell'incrocio con via Bordighera a Torino all'ora di pranzo di oggi, martedì 14 aprile 2026. A travolgerla sarebbe stato un veicolo pirata, che non si è fermato dopo l'impatto.I sanitari del 118 Azienda Zero.🔗 Leggi su Torinotoday.it Terribile incidente a Bricherasio: donna investita da un'auto, mortaUna donna è morta nella prima serata di oggi, giovedì 5 febbraio 2026, dopo essere stata investita da un'auto sulla circonvallazione di Bricherasio. Leggi anche: Terribile incidente a Grangia di Traves: donna investita da un'auto, morta Domitilla Bonfadini