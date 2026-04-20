Un terremoto di forte intensità si è verificato nel nord-est del Giappone, provocando oscillazioni di edifici e mobili in pochi secondi. La scossa ha generato paura tra la popolazione, con molte persone che sono scese in strada o si sono rifugiate all’aperto. Secondo le autorità, il rischio maggiore si presenta ora, anche se non sono stati ancora segnalati danni gravi o feriti. La situazione resta sotto osservazione.

Una scossa improvvisa e molto intensa ha colpito il nord-est del Giappone, facendo oscillare edifici e arredi in pochi istanti e spingendo molte persone a cercare riparo o a uscire all’aperto. La percezione del movimento è stata netta in diverse aree, con un rapido aumento della tensione nelle zone più esposte. Subito dopo il sisma è scattato il segnale che, in questi casi, determina la massima attenzione: l’ allarme tsunami. Le comunicazioni di emergenza sono state diramate con urgenza attraverso i canali ufficiali, mentre nelle aree costiere veniva richiesto di attenersi alle indicazioni operative previste dai protocolli. Epicentro al largo di Sanriku: la zona più colpita.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Terremoto, scossa fortissima: paura enorme. “Il rischio più grande arriva ora”

TERREMOTO IN ITALIA: FORTISSIMA SCOSSA DI MAGNITUDO 5.1. PAURA PER LA POPOLAZIONE E ALLERTA

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