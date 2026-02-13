Trema tutto. Una scossa di terremoto fortissima, con magnitudo stimata intorno a 5.0, ha colpito il Giappone alle 01:00 ora locale, circa le 05:58 in Italia, causando paura tra la popolazione e danni leggeri in alcune zone costiere.

Una scossa di terremoto in Giappone con magnitudo stimata intorno a 5.0 è stata registrata alle 01:00 ora locale (circa 05:58 in Italia ). L’epicentro è stato localizzato nei pressi di Gosen, e l’evento è stato percepito in modo netto da numerosi residenti, che hanno segnalato oscillazioni e vibrazioni in casa. Dalle prime elaborazioni, la profondità del sisma è stata indicata attorno ai 168 chilometri. Si tratta di un valore relativamente elevato, che in genere tende a ridurre l’intensità degli effetti più distruttivi in superficie, pur non impedendo che la scossa venga avvertita su un’area ampia. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Trema tutto”. Scossa di terremoto fortissima, tanta paura

