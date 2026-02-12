Terremoto scossa fortissima | magnitudo 6.2

La terra ha tremato improvvisamente nel cuore della mattinata, squarciando il silenzio della routine quotidiana con un boato sordo che sembrava provenire dalle viscere stesse del pianeta. La magnitudo è stata di 6.2, e il movimento si è fatto sentire in diverse zone, lasciando molte persone spaventate e alcune case danneggiate. La gente si è riversata in strada, cercando sicurezza e risposte. I soccorritori sono già al lavoro tra crolli e emergenze.

In un istante, la stabilità millenaria della roccia ha ceduto il passo a un ondeggiamento violento e ritmico, capace di far sussultare le strutture in superficie e di sospendere il respiro di chiunque si trovasse in quell'area. Non c'è stato preavviso, solo la percezione immediata di una forza primordiale che ridimensiona ogni certezza umana, ricordando a tutti quanto sia fragile il suolo che calpestiamo abitualmente.

