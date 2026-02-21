Terremoto in Campania scossa di magnitudo 4.5 nella notte a Montecorice nel Salernitano

Un terremoto di magnitudo 4,5 ha scosso Montecorice, nel Salernitano, durante la notte. La scossa si è verificata alle 1:28, provocando paura tra i residenti che si sono svegliati con boati e vibrazioni intense. La profondità di 319 chilometri ha ridotto i danni, ma molti hanno comunque avvertito il tremolio nelle case. Nessun danno grave è stato segnalato, e le autorità stanno monitorando la situazione. La terra ha tremato nel cuore della Campania.

© Virgilio.it - Terremoto in Campania, scossa di magnitudo 4.5 nella notte a Montecorice nel Salernitano

La terra torna a tremare in Campania. Un terremoto di magnitudo 4.5 è stato registrato nella zona di Montecorice, in provincia di Salerno. L’ipocentro è stato localizzato a una profondità molto elevata, di circa 319 chilometri. Il rilevamento da parte dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia è avvenuto all’1:28. Non sono stati segnalati danni a persone o cose. L'energia del terremoto si è dispersa L'epicentro del terremoto di Montecorice e i Comuni coinvolti Terremoto di magnitudo 2.6 il giorno prima in Calabria L’energia del terremoto si è dispersa La scossa è stata discreta a livello di magnitudo, ma a causa dell’estrema profondità alla quale il sisma si è generato l’energia si è dispersa prima di raggiungere significativamente la superficie.🔗 Leggi su Virgilio.it Leggi anche: Terremoto in Cilento, scossa di magnitudo 4.5 a Montecorice all’1.28 di notte Leggi anche: Terremoto di magnitudo 2.3 nel Salernitano, scossa avvertita a Siano e nei comuni vicini Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Terremoto in Campania: scossa di magnitudo 4.5 a Montecorice, nel salernitano; Terremoto CAMPANIA, scossa di magnitudo stimata 4.9 a Agropoli, tutti i dettagli; Terremoto in Campania, scossa di magnitudo 4.5 nella notte a Montecorice nel Salernitano; Terremoto di magnitudo 4.5 nel Salernitano. La terra trema in Campania. Scossa di magnitudo 4.5 a Montecorice, nel salernitanoUna scossa di terremoto di magnitudo 4.5 si è verificata alle ore 01:28 di Sabato 21 Febbraio 2026 con epicentro 2 km NW Montecorice (SA) – Campania. La profondità stimata è stata di circa 319 km. Le ... msn.com Terremoto nel Salernitano, paura nella notte: scossa di magnitudo 4.5 a MontecoricePaura nel cuore della notte nel Salernitano. Una scossa di terremoto di magnitudo 4.5 è stata registrata a pochi chilometri da Montecorice, in provincia di ... cronachedellacampania.it Terremoto Campania: scossa di magnitudo 4.5 nella notte a Montecorice | DATI e MAPPE - facebook.com facebook