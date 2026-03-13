Terremoto nel Salernitano | scossa di magnitudo 2.4

Oggi nel Salernitano si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 2.4. L'evento sismico ha avuto come epicentro la zona di Palomonte, in provincia di Salerno. Nessun danno segnalato, e le autorità stanno monitorando la situazione. La terra ha tremato questa mattina, causando timori tra la popolazione locale.

Una scossa di terremoto è stata registrata oggi, venerdì 13 marzo, in Campania, con epicentro nella zona di Palomonte, in provincia di Salerno. La magnitudo rilevata è stata di 2.4. Il sisma si è verificato alle 9.54 a una profondità di circa 9,3 chilometri. Secondo le prime informazioni, la scossa non ha causato danni a persone o cose. Il comune di Palomonte si trova in un’area classificata ad alta pericolosità sismica, inserita nella zona sismica 2 secondo i criteri di riclassificazione regionale del 2002. Il territorio è infatti interessato dalla faglia attiva del Monte Marzano, parte del sistema di faglie della dorsale appenninica che si estende tra il Vallo di Diano (Tanagro) e la valle del Sele, fino ad arrivare all’area del Potentino. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Terremoto nel Salernitano: scossa di magnitudo 2.4 Articoli correlati Leggi anche: Terremoto in Campania, scossa di magnitudo 4.5 nella notte a Montecorice nel Salernitano Leggi anche: Terremoto di magnitudo 2.3 nel Salernitano, scossa avvertita a Siano e nei comuni vicini TERREMOTO A SALERNO: FORTE SCOSSA DI MAGNITUDO 4.5. GRANDE PAURA PER LA POPOLAZIONE Una raccolta di contenuti su Terremoto nel Salernitano scossa di... Temi più discussi: Terremoto in Irpinia, scossa di magnitudo 2.8 con epicentro a Forino. Avvertita anche in provincia di Salerno; Forte scossa di terremoto nel Golfo di Napoli: treni in ritardo anche a Salerno; Terremoto in Irpinia, scossa di magnitudo 2.8 a Forino; Forte scossa di terremoto nel Golfo di Napoli: treni in ritardo anche a Salerno. Lieve scossa di terremoto avvertita nel SalernitanoUna lieve scossa di terremoto è stata registrata questa mattina alle 9:54 nel Salernitano, con epicentro nel territorio di Palomonte. Secondo i dati dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ... napoli.repubblica.it Scossa di terremoto in provincia di Salerno: magnitudo 2.4, epicentro a PalomonteStampaScossa di terremoto nel Salernitano oggi, venerdì 13 marzo. L’epicentro è stato individuato nella zona di Palomonte, a confine con la Basilicata. La magnitudo registrata è di 2.4. Il sisma è avv ... salernonotizie.it L'Immediato. . APPALTI PUBBLICI, TERREMOTO NEL FOGGIANO perquisizioni della Finanza: sequestrati 700mila euro in contanti. Indagati due imprenditori e un dirigente del Comune del capoluogo dauno. Le indagini riguardano presunte frodi nell’es - facebook.com facebook L’Ambasciata d’Italia in si unisce al ricordo delle vittime della tragedia dell’11 marzo 2011. Nel giorno delle commemorazioni del terribile terremoto del Tohoku, rendiamo omaggio alla resilienza delle comunità colpite e rinnoviamo la nostra vicinanza al po x.com