Terremoto nel Salernitano | scossa di magnitudo 2.4

Da thesocialpost.it 13 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi nel Salernitano si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 2.4. L'evento sismico ha avuto come epicentro la zona di Palomonte, in provincia di Salerno. Nessun danno segnalato, e le autorità stanno monitorando la situazione. La terra ha tremato questa mattina, causando timori tra la popolazione locale.

Una scossa di terremoto è stata registrata oggi, venerdì 13 marzo, in Campania, con epicentro nella zona di Palomonte, in provincia di Salerno. La magnitudo rilevata è stata di 2.4. Il sisma si è verificato alle 9.54 a una profondità di circa 9,3 chilometri. Secondo le prime informazioni, la scossa non ha causato danni a persone o cose. Il comune di Palomonte si trova in un’area classificata ad alta pericolosità sismica, inserita nella zona sismica 2 secondo i criteri di riclassificazione regionale del 2002. Il territorio è infatti interessato dalla faglia attiva del Monte Marzano, parte del sistema di faglie della dorsale appenninica che si estende tra il Vallo di Diano (Tanagro) e la valle del Sele, fino ad arrivare all’area del Potentino. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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