Terremoto nel nord del Giappone Dopo il sisma di magnitudo di 7.4 scatta l’allarme tsunami con le prime onde che hanno già colpito le coste della prefettura di Iwate

Un terremoto di magnitudo 7.4 ha colpito il nord del Giappone, causando un allarme tsunami. Le onde sono già arrivate sulle coste della prefettura di Iwate, portando alla richiesta alle persone di mettersi in salvo. Dopo la scossa, sono state attivate le procedure di emergenza e l’evacuazione nelle zone più a rischio. Il sisma ha provocato danni e interruzioni di servizi nella regione interessata.

Prima la potente scossa di terremoto di magnitudo 7.4 della scala Richter, poi l’allerta tsunami e, quindi, l’invito ai cittadini del nord del Giappone a “mettersi in salvo”. Questa volta l’allerta per l’onda anomala, che scatta quasi automaticamente in caso di forti sismi in mare aperto, ha trovato conferma. Le onde hanno raggiunto il porto di Kuji, nella prefettura di Iwate, con la più alta che ha toccato gli 80 centimetri. Come avviene in occasione di eventi di questo tipo, il livello dell’acqua si è subito innalzato e, purtroppo, continua a salire. Proprio per questo gli esperti nipponici non escludono che nelle prossime ore possano verificarsi altre onde anomale, anche più alte, consigliando di mantenere alta la guardia anche nei prossimi giorni.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Terremoto nel nord del Giappone. Dopo il sisma di magnitudo di 7.4 scatta l’allarme tsunami, con le prime onde che hanno già colpito le coste della prefettura di Iwate Terremoto in Giappone, i video sui social: tremano scaffali dei supermercati, auto e lampadari Notizie correlate Terremoto in Giappone, sisma di magnitudo 7,4 nel nord: allerta tsunami(Adnkronos) – Un terremoto di magnitudo 7,4 della scala Richter si è verificato nel nord del Giappone, al largo delle coste della prefettura di Iwate. Giappone: sisma magnitudo 7,4 nell'area settentrionale, scatta l'allarme tsunamiUn terremoto di magnitudo 7,4 ha colpito il Giappone settentrionale , secondo quanto riferito dall’Agenzia meteorologica giapponese (Jma), che ha... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Terremoto in Nevada, scossa di magnitudo 5.7 a Silver Spring: non sono segnalate vittime; Terremoto in Giappone, sisma di magnitudo 7.5 nel nord: avvistato tsunami, controlli a centrale nucleare di Onagawa; Scossa di terremoto in Turchia: epicentro nel nord-ovest del Paese | DATI e MAPPE; Terremoto in Giappone, sisma di magnitudo 7,4 nel nord: allerta tsunami. Terremoto in Giappone, registrate onde di 80 centimetri nel nord del Paese(ANSA-AFP) - ROMA, 20 APR - In Giappone il forte terremoto di questa mattina, con una magnitudo rivista da 7.4 a 7.5, ha causato uno tsunami con onde alte 80 centimetri che stanno raggiungendo le cost ... tuttosport.com Terremoto in Giappone, sisma di magnitudo 7,4 nel nord: allerta tsunamiUn terremoto di magnitudo 7,4 della scala Richter si è verificato nel nord del Giappone, al largo delle coste della prefettura di Iwat ... adnkronos.com Giappone scossa di terremoto di magnitudo 7.4, allerta tsunami - facebook.com facebook Allerta #tsunami in #Giappone dopo un forte #terremoto di magnitudo 7.5 al largo delle coste di #Sanriku. Scattata l'allerta: "Via dalle cose, non lasciate un luogo sicuro finché l’allerta non sarà revocata". x.com