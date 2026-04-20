Terremoto in Giappone sisma di magnitudo 7,4 nel nord | allerta tsunami

Da periodicodaily.com 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un terremoto di magnitudo 7,4 è stato registrato nel nord del Giappone, nel mare vicino alla prefettura di Iwate. L’evento sismico si è verificato al largo della costa e ha provocato un’allerta tsunami nella zona. Le autorità stanno monitorando la situazione e hanno invitato le popolazioni a mantenere la massima attenzione. Non sono ancora stati comunicati eventuali danni o vittime.

(Adnkronos) – Un terremoto di magnitudo 7,4 della scala Richter si è verificato nel nord del Giappone, al largo delle coste della prefettura di Iwate. Lo ha reso noto l'Agenzia meteorologica giapponese (Jma), che ha emesso un allerta tsunami per onde alte oltre tre metri dopo che l'epicentro è stato registrato nelle acque del Pacifico. Le.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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