Terremoto in Giappone sisma di magnitudo 7,4 nel nord | allerta tsunami

Un terremoto di magnitudo 7,4 è stato registrato nel nord del Giappone, nel mare vicino alla prefettura di Iwate. L’evento sismico si è verificato al largo della costa e ha provocato un’allerta tsunami nella zona. Le autorità stanno monitorando la situazione e hanno invitato le popolazioni a mantenere la massima attenzione. Non sono ancora stati comunicati eventuali danni o vittime.

(Adnkronos) – Un terremoto di magnitudo 7,4 della scala Richter si è verificato nel nord del Giappone, al largo delle coste della prefettura di Iwate. Lo ha reso noto l'Agenzia meteorologica giapponese (Jma), che ha emesso un allerta tsunami per onde alte oltre tre metri dopo che l'epicentro è stato registrato nelle acque del Pacifico. Le.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Terremoto in Giappone: i video di tarda notte Notizie correlate Leggi anche: Terremoto di magnitudo 7.5 in Giappone, emessa allerta tsunami: attese onde alte otre 3 metri Leggi anche: Indonesia, terremoto di magnitudo 7.8: un morto e allerta tsunami Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Terremoto in Giappone, sisma di magnitudo 7,4 nel nord: allerta tsunami; Terremoti nel mondo - rapporto sismico per il 9 aprile 2026; Terremoti nel mondo - rapporto sismico per il 13 aprile 2026; Dossieraggi, inchiesta Roma su ‘Squadra Fiore’: in corso perquisizioni. Terremoto in Giappone, sisma di magnitudo 7,4 nel nord: allerta tsunamiUn terremoto di magnitudo 7,4 della scala Richter si è verificato nel nord del Giappone, al largo delle coste della prefettura di Iwat ... adnkronos.com Terremoto di magnitudo 7.5 in Giappone, emessa allerta tsunami: attese onde alte otre 3 metriIl terremoto di oggi in Giappone alle 9.53 ora italiana. Allerta rossa tsunami per onde altre oltre tre metri è scattata in Hokkaido e nella prefettura ... fanpage.it Un terremoto di magnitudo 7.4 è stato registrato sul versante nord orientale del Giappone, nella regione del Tohoku, alle 16:53 ora locale (le 9:53 in Italia). La scossa ha avuto epicentro in mare a largo della prefettura della Costa di Sanriku, a 10 chilometri d - facebook.com facebook [STIMA #PROVVISORIA] #terremoto Magnitudo tra 2.8 e 3.3 ore 14:53 IT del 18-04-2026, prov/zona Macerata #INGV_45612622 x.com