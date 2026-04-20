Giappone | sisma magnitudo 7,4 nell' area settentrionale scatta l' allarme tsunami

Un terremoto di magnitudo 7,4 si è verificato nell'area settentrionale del Giappone, secondo quanto comunicato dall'Agenzia meteorologica locale. L'evento sismico ha portato all'emissione di un'allerta tsunami, con onde che potrebbero raggiungere un'altezza di tre metri. Le autorità stanno monitorando la situazione e invitano la popolazione a seguire le indicazioni di sicurezza. Non sono stati ancora riportati danni o vittime.

Un terremoto di magnitudo 7,4 ha colpito il Giappone settentrionale, secondo quanto riferito dall’Agenzia meteorologica giapponese (Jma), che ha emesso un’allerta tsunami per onde fino a tre metri. Il sisma si è verificato alle 16:53 locali (le 9:53 in Italia) nelle acque del Pacifico al largo della prefettura settentrionale di Iwate ed è stato abbastanza forte da scuotere grandi edifici fino a Tokyo, a centinaia di chilometri di distanza. Le prime onde di tsunami potrebbero raggiungere la costa settentrionale immediatamente, ha affermato l’agenzia meteorologica. " Evacuate immediatamente le regioni costiere e le aree fluviali verso un luogo più sicuro come un’altura o un edificio di evacuazione», è stato l’ordine della Jma, avvertendo che sono previsti danni a causa delle onde di tsunami.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Giappone: sisma magnitudo 7,4 nell'area settentrionale, scatta l'allarme tsunami Notizie correlate Terremoto in Giappone, sisma di magnitudo 7,4 nel nord: allerta tsunami(Adnkronos) – Un terremoto di magnitudo 7,4 della scala Richter si è verificato nel nord del Giappone, al largo delle coste della prefettura di Iwate. Leggi anche: Terremoto di magnitudo 7.5 in Giappone, emessa allerta tsunami: attese onde alte otre 3 metri Altri aggiornamenti Temi più discussi: Terremoto in Giappone, sisma di magnitudo 7,4 nel nord: allerta tsunami; In Piemonte il turismo cresce ancora: 18 milioni di presenze nel 2025; Terremoti nel mondo - rapporto sismico per il 13 aprile 2026; Il figlio di De Luca conferma: A Salerno niente simbolo Pd. Orlando ironico: una tradizione. Terremoto in Giappone, sisma di magnitudo 7,4 nel nord: allerta tsunamiUn terremoto di magnitudo 7,4 della scala Richter si è verificato nel nord del Giappone, al largo delle coste della prefettura di Iwat ... adnkronos.com Giappone, terremoto di magnitudo 7.5 nel Nord: scatta allarme tsunamiUn terremoto di magnitudo 7,4 ha colpito il Giappone settentrionale, secondo quanto riferito dall'Agenzia meteorologica giapponese (Jma), che ha emesso un'allerta tsunami per onde fino a tre metri.Il ... tg24.sky.it Terremoto di magnitudo 7.5 in Giappone, allerta tsunami: https://fanpa.ge/gdZeY - facebook.com facebook #Italia #Giappone, Ambasciata a #Tokyo vetrina d'eccellenza per il Made in #Italy x.com