Un terremoto di magnitudo 7.4 si è verificato al largo della costa settentrionale del Giappone, secondo quanto comunicato dall’Agenzia meteorologica del paese. L’evento sismico ha provocato un allerta tsunami per le aree vicine, con le autorità che monitorano attentamente la situazione. Al momento non ci sono ancora dettagli su eventuali danni o vittime. La zona coinvolta si trova in una regione frequentemente soggetta a terremoti e tsunami.

Un potente terremoto è stato registrato al largo della costa settentrionale del Giappone e l’Agenzia meteorologica giapponese ha diffuso un allarme tsunami per la regione. Secondo quanto riferito dall’agenzia, il sisma, di magnitudo preliminare di 7.4, ha avuto origine al largo della costa di Sanriku, nel nord del Giappone, alle 16:53 locali, a una profondità di circa 10 chilometri sotto la superficie del mare. La tv pubblica giapponese Nhk riferisce che uno tsunami alto fino a 3 metri potrebbe colpire la zona a breve. Nhk riporta che l’allerta tsunami è stata diramata per la prefettura di Iwate e per alcune zone di Hokkaido e Aomori. L’operatore del treno ad alta velocità Tohoku Shinkansen riferisce che il servizio è stato sospeso fra Tokyo e la stazione di Shin-Aomori.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Terremoto in Giappone: scossa di 7.4 nel nord e allerta tsunami

Terremoto in Giappone: i video di tarda notte

Notizie correlate

Terremoto in Giappone, sisma di magnitudo 7,4 nel nord: allerta tsunami(Adnkronos) – Un terremoto di magnitudo 7,4 della scala Richter si è verificato nel nord del Giappone, al largo delle coste della prefettura di Iwate.

Leggi anche: Terremoto di magnitudo 7.5 in Giappone, emessa allerta tsunami: attese onde alte otre 3 metri

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Terremoto Giappone, scossa di magnitudo stimata 5.0 a ?machi, tutti i dettagli; Terremoto, lieve scossa vicino a Siena; Terremoto Indonesia, scossa di magnitudo stimata 5.2 a Argamakmur, tutti i dettagli; Terremoto Stati Uniti d'America, scossa di magnitudo stimata 5.0 a Fallon, tutti i dettagli.

Terremoto in Giappone, scossa di magnitudo 7.4: crolli e difficoltà di circolazione, scatta l'allarme tsunamiUn terremoto di magnitudo 7.4 è stato registrato sul versante nord orientale del Giappone, nella regione del Tohoku, alle 16:53 ora locale (le 9:53 in Italia). La scossa ha ... leggo.it

Terremoto di magnitudo 7.4 in Giappone, scatta l'allarme tsunamiUn terremoto di magnitudo 7.4 è stato registrato sul versante nord orientale del Giappone, nella regione del Tohoku, alle 16:53 ora locale (le 9:53 in Italia). La scossa ha avuto ... ilmattino.it

Terremoto di magnitudo 7.5 in Giappone, allerta tsunami: https://fanpa.ge/gdZeY - facebook.com facebook

[STIMA #PROVVISORIA] #terremoto Magnitudo tra 2.8 e 3.3 ore 14:53 IT del 18-04-2026, prov/zona Macerata #INGV_45612622 x.com