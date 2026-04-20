Un terremoto di magnitudo 7.5 si è verificato al largo della regione di Iwate, nel nord del Giappone. L'evento sismico ha provocato un’allerta tsunami e richiesto evacuazioni nella zona. Le autorità stanno conducendo verifiche sui danni alle infrastrutture e alle abitazioni, mentre le squadre di soccorso sono intervenute sul territorio. Al momento non sono stati segnalati vittime o feriti, ma l’area resta sotto stretta osservazione.

Terremoto di magnitudo 7.5 in Giappone: allerta tsunami, evacuazioni nel nord e verifiche su danni e infrastrutture.. Un forte terremoto di magnitudo 7.5 ha colpito il Giappone settentrionale, con epicentro nelle acque del Pacifico al largo della prefettura di Iwate. L’Agenzia meteorologica giapponese ha emesso un’allerta tsunami, con rischio di onde fino a tre metri. La scossa si è verificata alle 16:53 locali (9:53 in Italia) ed è stata avvertita anche a Tokyo, dove diversi edifici hanno tremato nonostante la distanza dall’epicentro. Secondo le autorità, sono state registrate onde anomale tra i 70 e gli 80 centimetri lungo alcune zone costiere del nord del Paese.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Terremoto in Giappone di magnitudo 7.5 al largo di Iwate: allerta tsunami e evacuazioni

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