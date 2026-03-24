Una forte scossa di terremoto ha scosso la popolazione nelle prime ore del mattino. L’evento, misurato con magnitudo 7.6, ha attivato i controlli dei sistemi internazionali di sorveglianza, in particolare per valutare l’eventuale rischio di onde anomale lungo le coste. L’area è nota per l’elevata attività sismica: si tratta di una zona in cui l’interazione tra placche tettoniche è frequente e può generare terremoti anche a grande profondità. Dati del sisma: epicentro e profondità secondo l’USGS. In base a quanto riferito dall’ Istituto Geologico, il sisma è avvenuto a una profondità di circa 237 chilometri. Si tratta quindi di un terremoto profondo, che in genere tende a ridurre l’impatto in superficie pur potendo essere avvertito su un’area ampia. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Terremoto, scossa fortissima: magnitudo 7.6 ma niente allarme tsunami

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