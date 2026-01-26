Terre di Castelli quasi 20mila interventi per la Polizia Locale Sei vittime sulle strade

Nel 2025, la Polizia Locale dell’Unione Terre di Castelli ha effettuato quasi 20.000 interventi, con una media superiore a cinquanta ogni giorno. Un’attività costante che testimonia l’impegno delle forze dell’ordine nel garantire sicurezza sulle strade, dove purtroppo si registrano circa sei vittime all’anno. Il bilancio, presentato dal Comandante Luca Di Niquili, offre uno sguardo chiaro sul lavoro svolto nel territorio.

Il bilancio 2025 presentato alla Rocca di Vignola per San Sebastiano. Oltre 11mila le multe, ma cresce l’impegno contro lo spaccio e per la sicurezza delle donne Quasi ventimila interventi in un anno, una media di oltre cinquanta al giorno. Sono i numeri imponenti che fotografano l'attività del 2025 della Polizia Locale dell’Unione Terre di Castelli, il cui bilancio è stato tracciato domenica mattina dal Comandante Luca Di Niquili. L'occasione è stata la celebrazione del patrono San Sebastiano, ospitata nella suggestiva cornice della Sala dei Contrari della Rocca di Vignola alla presenza delle autorità civili, militari e religiose.🔗 Leggi su Modenatoday.it

Troppe croci nel bilancio della Polizia Locale, aumentano le vittime sulle strade. "In arrivo 14 agenti in più per la sicurezza"Nel bilancio della Polizia Locale si riscontrano molte croci, con un aumento delle vittime sulle strade.

Leggi anche: Sei vittime in 48 ore sulle strade italiane, Papa Leone XIV invoca un esame di coscienza nazionale

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: ECCELLENZA: lo zola battuto dal terre di castelli. Il Corticella di Cavina fa visita al Rolo. Il Mezzolara aspetta lo Young Santarcangelo; Dilettanti - I tabellini delle piacentine di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria 18 gennaio 2026; Castello di Vertine a Gaiole in Chianti: una fortezza a difesa della bellezza; Ursula Andress, da Bond girl a vittima di truffa: perde quasi 20 milioni.

Eccellenza, il Terre di Castelli piazza il colpo CarrozzaSport: Gli arrivi non sono comunque finiti qui, forse arriverà un giovane, certo che le partenze da ottobre ad oggi sono state tante e pesanti ... lapressa.it

Terre di Castelli: Marco Guidone pronto a rinforzare l'attacco in EccellenzaIn Eccellenza il Terre di Castelli prepara il colpo grosso in attacco: Marco Guidone, classe 1986, sta per dire di sì al club oronero, che ha convinto col progetto il giocatore corteggiato in modo ... ilrestodelcarlino.it

Partecipata festa di San Sebastiano, patrono della Polizia locale, questa mattina, a Vignola. A celebrarla, insieme al Corpo di Polizia locale dell'Unione Terre di Castelli, amministratori, autorità civili e militari, assistenti civici e cittadini. Dapprima, nella S facebook