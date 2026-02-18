Asp Terre di Castelli approvato il Bilancio sociale

Sabato la presentazione dei risultati a Montese. Sarà l'occasione per festeggiare anche il ventennale del Centro Socio-Riabilitativo Residenziale Disabili “Il Melograno” Sabato 21 febbraio, a Montese, sarà una giornata particolare per ASP Terre di Castelli "G. Gasparini". L'Amministratore unico, Filippo Molinari, insediatosi a febbraio 2025, sottolinea come -l'azienda si sia dimostrata solida e capace di perseguire gli obiettivi fissati, chiudendo l'esercizio 2024 con un utile di oltre 38mila euro. Questo risultato, insieme agli accantonamenti precedenti, confluisce in riserve per un ammontare complessivo di 84mila euro, rafforzando la stabilità finanziaria dell'ASP.🔗 Leggi su Modenatoday.it

Leggi anche: Asp di Reggio Calabria, presentato il bilancio di genere e il rendiconto sociale

"Approvato il bilancio, ci sono 650mila euro per il sociale"Il bilancio di previsione è stato approvato, prevedendo un importo di 650mila euro destinati al settore sociale.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.