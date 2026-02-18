Asp Terre di Castelli approvato il Bilancio sociale
Sabato la presentazione dei risultati a Montese. Sarà l'occasione per festeggiare anche il ventennale del Centro Socio-Riabilitativo Residenziale Disabili “Il Melograno” Sabato 21 febbraio, a Montese, sarà una giornata particolare per ASP Terre di Castelli "G. Gasparini". L'Amministratore unico, Filippo Molinari, insediatosi a febbraio 2025, sottolinea come -l'azienda si sia dimostrata solida e capace di perseguire gli obiettivi fissati, chiudendo l'esercizio 2024 con un utile di oltre 38mila euro. Questo risultato, insieme agli accantonamenti precedenti, confluisce in riserve per un ammontare complessivo di 84mila euro, rafforzando la stabilità finanziaria dell'ASP.🔗 Leggi su Modenatoday.it
Argomenti discussi: Asp Terre di Castelli presenta il Bilancio Sociale 2024. Sabato 21 a Montese con il ventennale del Centro Melograno.
