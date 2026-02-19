Terni tensione tra Stefano Bandecchi e una troupe di ‘Fuori dal Coro’ | Venuti in città per fare una rissa

Il sindaco Stefano Bandecchi ha avuto un alterco con una troupe di ‘Fuori dal Coro’ a Terni, a causa di un servizio sulle recenti modifiche in città. La troupe si trovava in centro per riprendere alcune proteste dei cittadini, ma il sindaco ha accusato i giornalisti di voler scatenare tensioni. Durante il confronto, alcune parole forti sono state scambiate e sono stati richiesti interventi delle forze dell’ordine. Testimoni riferiscono di aver visto i due schierarsi in modo acceso vicino a piazza Tacito.

Momenti di tensione si sono verificati nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 19 febbraio, tra il sindaco Stefano Bandecchi e una troupe di 'Fuori dal Coro'. Il primo cittadino ha pubblicato due distinti video che lo ritraggono mentre un giornalista della trasmissione, condotta da Mario Giordano, pone alcune domande. Il sindaco ha spiegato in un ulteriore video di essere stato: "Aggredito per strada, davanti a testimoni e sotto la pioggia. Un atteggiamento che mi ha spaventato. Una serie di situazioni che mi hanno lasciato senza parole. Ho scoperto dopo che sono venuti intenzionalmente per fare una rissa.

