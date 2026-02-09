Terni Stefano Bandecchi | Non ha senso che l' ospedale sia fatto con fondi Inail Sulla Ternana parole di Foresti sgradevoli
Questa mattina il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, ha espresso chiaramente il suo pensiero sulla costruzione dell’ospedale con fondi Inail. “Non ha senso”, ha detto, “usare soldi pubblici per un progetto del genere”. Bandecchi si è anche soffermato sulle parole di Foresti sulla Ternana, giudicandole sgradevoli. La tensione si sente tra le mura del municipio, mentre si avvicina la seduta del consiglio comunale.
Il sindaco di Terni Stefano Bandecchi si è intrattenuto ai microfoni della stampa prima della seduta del consiglio comunale di lunedì 9 febbraio.Primo tema trattato quello del nuovo ospedale di Terni e delle parole dell'onorevole Nevi: “Non mi pare che abbia particolari competenze edilizie. Nevi.🔗 Leggi su Ternitoday.it
Approfondimenti su Terni Bandecchi
Terni, Stefano Bandecchi: "Sul nuovo ospedale la Regione ci prende in giro". Ternana: "Con i Rizzo rapporti di m****"
Il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, torna a far sentire la propria voce con dichiarazioni critiche rivolte alla Regione e alla gestione della Ternana calcio.
Terni, Stefano Bandecchi: “Promuoviamo senso civico e responsabilità”. Riapre lo sportello ‘aiutiAMO Terni”
Ultime notizie su Terni Bandecchi
Argomenti discussi: Terni, Bandecchi minaccia un assessore: Se mi alzo in piedi non resta neanche un brandello; Nuovo ospedale di Terni, audizione ad alta tensione in Regione tra Stefano Bandecchi e Stefania Proietti; Bandecchi: Vannacci? Ho visto tanti 'suicidarsi' ma non così; Bandecchi: Io con Vannacci? Non c’entro con l’estrema destra. Lui generale, io semplice soldato.
Terni, Bandecchi minaccia un assessore: Se mi alzo in piedi non resta neanche un brandelloIl sindaco di Terni Stefano Bandecchi si rende protagonista di un acceso confronto con l’assessore Marco Barcaioli ... la7.it
Bandecchi: Nulla in comune con Vannacci, non c'entro con estrema destraIl sindaco di Terni e leader di Alternativa popolare all'Adnkronos: 'Molti sono rimasti male per il suo voltafaccia' ... adnkronos.com
Stefano Bandecchi - Sindaco di Terni facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.