Terni Stefano Bandecchi | Non ha senso che l' ospedale sia fatto con fondi Inail Sulla Ternana parole di Foresti sgradevoli

Questa mattina il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, ha espresso chiaramente il suo pensiero sulla costruzione dell’ospedale con fondi Inail. “Non ha senso”, ha detto, “usare soldi pubblici per un progetto del genere”. Bandecchi si è anche soffermato sulle parole di Foresti sulla Ternana, giudicandole sgradevoli. La tensione si sente tra le mura del municipio, mentre si avvicina la seduta del consiglio comunale.

