Nella mattina di lunedì 20 aprile 2026, si è svolto un momento importante nella sede della Curia diocesana di Terni-Narni-Amelia, dove è stato annunciato ufficialmente il nuovo vescovo. La nomina riguarda don Matteo Antonelli, che assumerà la guida della diocesi nel prossimo futuro. La cerimonia ha segnato un passaggio ufficiale nel cammino pastorale della comunità locale, con la presa di incarico da parte del nuovo pastore.

Nella mattinata di questo lunedì 20 aprile 2026, la Curia diocesana di Terni-Narni-Amelia è stata teatro di un passaggio istituzionale cruciale per il futuro della guida pastorale locale. Il Collegio dei Consultori ha infatti scelto don Matteo Antonelli come nuovo amministratore diocesano, una decisione che scatta a seguito della vacanza della sede causata dal trasferimento di monsignor Francesco Antonio Soddu verso la Chiesa di Sassari. L’iter procedurale, rigorosamente vincolato alle norme del Codice di Diritto Canonico, si è snodato nella cappella della curia sotto la supervisione di monsignor Piergiorgio Brodoloni. Il decano del Collegio ha guidato la sessione dando lettura dei canoni 421-430 prima di avviare le votazioni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Terni, scelto don Matteo Antonelli: guida la diocesi nel passaggio

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