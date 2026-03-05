Diocesi di Chieti-Vasto in lutto per la morte di don Decio e don Gino

La diocesi di Chieti-Vasto piange la scomparsa di due sacerdoti, don Decio D'Angelo e don Luigi Smargiassi, avvenuta nello stesso giorno. Don Decio aveva 97 anni, mentre don Gino, come è chiamato affettuosamente, ne aveva 93. La notizia della loro morte ha suscitato cordoglio tra i fedeli e la comunità ecclesiastica locale.

Don Gino Smargiassi e don Decio D'Angelo sono deceduti nello stesso giorno. i funerali saranno celebrati insieme sabato 7 marzo a Vasto La diocesi di Chieti Vasto è in lutto per la morte, nello stesso giorno, di don Decio D'Angelo e di don Luigi Smargiassi, rispettivamente 97 e 93 anni. Due figure di riferimento per la comunità ecclesiastica diocesana. Parroco emerito di Santa Maria Maggiore a Vasto, don Decio D'Angelo era originario di Bomba. Per tanti anni è stato punto di riferimento umano e pastorale per intere generazioni, come ha ricordato il sindaco di Vasto Francesco Menna: “Custodiremo con gratitudine il ricordo del suo servizio e della sua testimonianza”. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

